Salvini: Bruxelles vuole nuove tasse, noi le abbasseremo

Milano, 9 mar. - "Entro aprile qualunque sia il governo c'è una manovra economica da preparare. Leggo che Bruxelles vuole nuove tasse, noi presenteremo una manovra alternativa fondata sul contrario: meno tasse. E a Bruxelles saranno contenti perché tutti sono contenti se l'Italia cresce". Così Matteo Salvini ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano dell'annunciato programma in punti al suo arrivo al Palazzo delle Stelline a Milano, dove è in corso un incontro con gli eletti della Lega in Parlamento.