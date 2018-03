Sala: maggioranza elettori Pd credo voglia stare all'opposizione

Milano, 9 mar. - Per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, la maggioranza degli elettori del Pd non vuole un accordo con M5s e preferisce che il partito stia all'opposizione. Lo ha detto ai microfoni di "Gioco a premier" su Radio Rai 1. "Per la mia percezione no, dice 'stiamo fuori e ricostruiamo il Pd'" ha osservato Sala. Quanto invece alle presunte aperture verso i pentastellati da parte di imprenditori come Sergio Marchionne e altri "poteri forti", il primo cittadino ha aggiunto: "Penso che quel tipo di poteri forti la politica la ignori anche un po'" perché "hanno una visione di lungo termine" che invece in questo momento alla politica manca.