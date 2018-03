Kolinpharma debutta su Aim Italia, quinta quotazione del 2018

Milano, 9 mar. - Kolinpharma debutta oggi su AIM Italia. Si tratta della quinta quotazione da inizio anno e porta a 98 il numero delle società attualmente quotate sul mercato dedicato alle piccole e medie imprese. In fase di collocamento la società ha raccolto 3,1 milioni di euro.

Kolinpharma è una pmi milanese fondata nel 2013 operante in Italia nel settore nutraceutico e specializzata nella ricerca e sviluppo. I prodotti della società sono realizzati con materie prime innovative e naturali e hanno lo scopo di supportare i trattamenti farmacologici principalmente per le patologie nei campi ortopedico, fisiatrico, urologico e ginecologico. "Siamo estremamente felici e soddisfatti di aver raggiunto questo traguardo che premia il percorso di crescita intrapreso sin dalla nostra nascita e rafforza lo sviluppo nel settore della nutraceutica - ha dichiarato Emanuele Lusenti, amministratore delegato di Kolinpharma - Il focus sull`innovazione che caratterizza il nostro modello di business e le grandi potenzialità del mercato di riferimento in cui operiamo ci danno grande fiducia per il futuro e ci permettono di focalizzarci sui progetti volti al rafforzamento della ricerca scientifica, all`espansione della rete di vendita e all`internazionalizzazione".