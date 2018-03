Piazza Affari debole, bene Atlantia e Leonardo. Volumi su Tim

Milano, 9 mar. - Piazza Affari viaggia in territorio negativo (Ftse Mib -0,2% a 22.680 punti) a metà mattinata, in linea con la debolezza delle Borse europee in attesa del dato sull'occupazione americana e all'indomani dell'annuncio ufficiale dell'introduzione dei dazi sull'acciaio e sull'alluminio in arrivo in Usa. Tra le blue chip in evidenza Atlantia (+2,2%) con il mercato che scommette sulla pace con Acs su Abertis, ponendo fine a uno scenario fatto di battaglie di rialzi di prezzi. Bene anche Leonardo (+2%). Male Ferragamo (-2%) in scia ai risultati 2017 che hanno evidenziato un utile in calo del 42%.

Volatile Tim che annulla i guadagni di inizio mattinata, portandosi sulla parità, dopo il recente rally innescato dalla discesa in campo di Elliot. Nella giornata odierna a Londra, da dove è partito il roadshow di Amos Genish per presentare agli investitori il nuovo piano, è previsto un incontro tra l'Ad di Tim e il fondo attivista. Forti anche oggi i volumi, con già 160 milioni di titoli scambiati, pari all'1% del capitale. Realizzi su Mediaset (-1%), che tira il fiato dopo il balzo della vigilia.