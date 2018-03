Fotovoltaico, Convert avvia produzione in Argentina

Roma, 9 mar. - Convert, società italiana attiva da più di 35 anni nel settore energia, dopo avere aperto nell`ottobre scorso una nuova società e una nuova sede a Buenos Aires, ha avviato la produzione locale dei suoi tracker TRJ, gli inseguitori monoassiali (brevetto proprietario) che movimentano i pannelli fotovoltaici in base alla posizione del sole per ottenere un rendimento superiore del 25% rispetto ai pannelli fissi.

L`azienda fornirà questi tracker prodotti interamente in loco con la propria controllata Convert Argentina de Energias Renovables, agli impianti fotovoltaici di prossima costruzione nel Paese sudamericano.

"In Argentina il settore - spiega Gianluca Proietti, Business Development Manager di Convert - è in forte fermento grazie anche al piano di investimenti per oltre 5 miliardi che il Governo ha destinato al settore delle rinnovabili. Abbiamo quindi iniziato in concomitanza con l`apertura della sede, il processo di certificazione del TRJ come prodotto argentino e siamo felici di annunciare che dopo aver completato il processo di certificazione, è partita ufficialmente la produzione del Tracker Argentino per la realizzazione dei primi 120MW sul territorio. Questa produzione locale, indispensabile per rispondere alle regole del Paese che impongono una percentuale del 60% di prodotto argentino, è resa possibile dalla creazione di una filiera locale che mantiene però il valore tecnologico e il know how italiano".