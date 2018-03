Anzaldi (Pd):troppe fake news su Pd, anche in Rai

Roma, 9 mar. - "Ci sono in giro troppe fake news che riguardano il Pd, diffuse addirittura anche in Rai. La prima l'abbiamo ascoltata ad Agorà, su Raitre. La conduttrice Serena Bortone ha detto: 'Se il Pd non si allea con M5S o con centrodestra il governo non nasce'. È una bufala, come è evidente dai numeri e anche dal significato di queste elezioni: M5S e Lega, i vincitori, possono allearsi tra di loro, oppure ci può essere un'alleanza tra M5S e tutto il centrodestra, o anche solo con Forza Italia". E' quanto scrive su facebook Michele Anzaldi del Partito democratico.

"Altra bufala, la dice Di Maio - prosegue Anzaldi - nell'intervista al 'Corriere', rilanciando una vulgata che in queste ore gira molto: 'Siamo stati gli unici già in campagna elettorale ad assumerci la responsabilità di non lasciare l'Italia nel caos prodotto da questa legge elettorale voluta dai partiti'. La legge elettorale non ha prodotto alcun caos, ma semplicemente ha fotografato la situazione esistente, dopo che la Consulta ha ripetutamente bocciato i premi di maggioranza per la governabilità. Il Movimento 5 stelle, con il 32% dei voti, ha preso il 36% dei seggi. Non avrebbe avuto la maggioranza, come ha ricordato l'Istituto Cattaneo, né con il Legalicum sostenuto dai grillini, né con il Consultellum, né con il Porcellum. L'unica legge che gli avrebbe dato i numeri per governare sarebbe stato l'Italicum abbinato alla Riforma Costituzionale bocciata dal referendum. Se fosse stata in vigore la legge tanto sostenuta dai cinque stelle, il loro cavallo di battaglia per l'intera passata legislatura, ovvero il proporzionale puro, avrebbero avuto ancora meno seggi. Mentre Di Maio rilancia bufale, bisogna ricordare che sia il ballottaggio dell'Italicum, sia il maxipremio di maggioranza del Porcellum sono stati eliminati dalle sentenze della Corte Costituzionale". "Altra notizia tutta da verificare - sostiene ancora Anzaldi - che viene lanciata in prima pagina dal 'Fatto quotidiano': secondo un sondaggio di Ipr, il 59% degli elettori Pd sarebbe favorevole a un governo con M5s e Leu. Si tratta di numeri esattamente opposti ad un altro sondaggio, di Swg per La7, realizzato solo sugli elettori Pd e trasmesso l'altro giorno, secondo cui l'ipotesi di un appoggio del Pd a un governo M5s è bocciata dal 60% dei dem. E a giudicare dal successo della campagna sui social #senzadime questo sondaggio sembra decisamente più aderente alla realtà".