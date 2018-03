Pd, Zingaretti: serve un congresso delle idee

Roma, 9 mar. - "Io mi auguro che ci sia un congresso delle idee e non un referendum tra persone quindi il mio contributo è nella richiesta ora di affrontare i temi che abbiamo aperto: la ricostruzione di un profilo, di un'anima, di un progetto per l'Italia e a volte le nostre regole interne hanno fatto prevalere i nomi e hanno messo in ombra il dibattito, il confronto". Così l'esponente del Pd e neo presidente rieletto della regione Lazio, Nicola Zingaretti, a Radio Radio è tornato a parlare della possibilità per lui di proporsi alle primarie del Pd. "Come comunità abbiamo bisogno come comunità democratica e darci delle regole che riaccendano il confronto per la costruzione di un progetto futuro, io l'ho chiamata rigenerazione. Poi vediamo. Io come ho detto nell'intervista, non escludo nulla nel senso che innanzitutto vorrei contribuire con le idee, vediamo i tempi, le regole e se ce ne sarà bisogno. Questo ho voluto dire. Mi sembra che ci siano segnali positivi" ha aggiunto riferendosi a Carlo Calenda, "a tanti altri toscani e anche semplici cittadini".