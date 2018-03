Commissario Ue: raddoppiare sforzi a fake news durante elezioni

Roma, 9 mar. - L'alto funzionario dell'Ue incaricato del contrasto alla diffusione delle fake news ha detto oggi che l'Europa deve raddoppiare gli sforzi per affrontare il fenomeno durante il periodo elettorale, mentre crescono i timori di un'intromissione russa nelle elezioni in tutto il continente. Bruxelles sta lavorando a un piano a livello europeo per gestire le fake news online, con un gruppo di esperti che pubblicherà un rapporto lunedì e le prime indicazioni strategiche il prossimo mese.

La commissaria europea per il mercato unico digitale e la società, Mariya Gabriel, ha dichiarato in un'intervista all'AFP che la questione delle fake news durante le campagne elettorali è stata una parte fondamentale dello studio del gruppo di esperti.

"Dobbiamo raddoppiare gli sforzi contro le false notizie durante i periodi elettorali", ha detto Gabriel, che è subentrata come commissario con la nomina di Kristalina Georgieva alla Banca Mondiale, lo scorso anno. "È al momento delle elezioni che vediamo quanto possono essere grandi gli effetti di questo fenomeno sugli elettori", ha aggiunto.

(fonte afp)