Siria, Msf: in Ghouta Est vergognosa e inarrestabile catastrofe -4

Roma, 9 mar. - In accordo con le regole basilari del Diritto Internazionale Umanitario, MSF rinnova con forza il proprio appello a tutte le parti in conflitto e ai loro alleati per: - fermare gli attacchi e i bombardamenti per consentire una riorganizzazione della risposta medica; - garantire prima, durante e dopo ogni pausa nei combattimenti che le aree e le infrastrutture civili su entrambi i fronti, incluse le strutture mediche, non vengano colpite.

- garantire una fornitura senza ostacoli di farmaci e materiali medici, senza che medicinali e attrezzature salvavita vengano rimossi dai convogli di aiuti;

- consentire l`evacuazione medica dei pazienti più gravi;

- consentire a organizzazioni medico-umanitarie indipendenti di entrare nell`area per fornire assistenza diretta.