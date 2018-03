Siria, Msf: in Ghouta Est vergognosa e inarrestabile catastrofe -3

Roma, 9 mar. - 15 tra le 20 strutture mediche supportate da MSF nell`area sono state danneggiate o distrutte da attacchi o bombardamenti e questo riduce ulteriormente la loro capacità di fornire cure. Tra i medici che supportiamo, 4 sono rimasti uccisi e 20 feriti.

Le necessità mediche non riguardano solo i feriti di guerra. In molti quartieri della Ghouta orientale, la maggioranza delle persone sta vivendo in seminterrati e rifugi sotterranei improvvisati, in condizioni sanitarie precarie con riserve d`acqua potabile limitate e spesso senza servizi igienico-sanitari. Prima dell`offensiva militare nell`enclave, MSF aveva già potenziato l`assistenza a un ospedale da campo nel quartiere di Harasta, dove ci sono intensi attacchi e bombardamenti fin dal novembre 2017 e dove circa il 70 per cento della popolazione viveva già in condizioni precarie. I dati medici da quel quartiere mostrano chiaramente un aumento delle infezioni respiratorie, malattie diarroiche e infezioni della pelle, e molti di questi pazienti sono bambini.(Segue)