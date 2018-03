Siria, Msf: in Ghouta Est vergognosa e inarrestabile catastrofe

Roma, 9 mar. - Le due prime settimane dell`offensiva militare nella Ghouta orientale hanno prodotto un flusso continuo ed enorme di morti e feriti, in un momento in cui le forniture mediche sono estremamente limitate, le strutture mediche sono sotto attacco e i medici sono allo stremo. Tra il 18 febbraio e il 3 marzo 2018 è salito a 4.829 il numero dei feriti e a 1.005 quello delle persone che hanno perso la vita, in media 344 feriti e 71 morti ogni giorno, sette giorni su sette, per due settimane di seguito.

Medici Senza Frontiere (MSF) diffonde oggi i dati raccolti dalle 10 strutture mediche che l`organizzazione supporta regolarmente e da altre 10 a cui ha fornito donazioni mediche di emergenza dagli stock ancora disponibili nell`enclave. Si tratta comunque di una sottostima perché due centri non sono riusciti ancora ad inviare i propri dati e perché nell`area ci sono anche altre strutture, non supportate da MSF, che hanno assistito feriti.(Segue)