Salone Ginevra: da diesel meno Co2 di benzina, errore demonizzarlo

Milano, 9 mar. - Il futuro dei motori diesel è stato uno dei temi più discussi al Salone dell'Auto di Ginevra. Finito sul banco degli imputati dopo la stretta sulle emissioni decisa dalla Commissione Europea che costringerà le case automobilistiche a massicci investimenti per stare al passo e le fughe in avanti di città, come Roma, Milano e Parigi, che vorrebbero bandirlo in pochi anni dal centro, il diesel secondo la maggior parte delle case auto sentite a Ginevra è ancora oggi uno dei motori più efficienti e virtuosi sotto il profilo ambientale. In particolare i diesel Euro 6, che seguiranno quattro step di aggiornamento dalla A alla D prima di passare al 7, già oggi immettono meno Co2 nell'atmosfera rispetto a un benzina di pari cilindrata e prestazioni, come ha spiegato l'ad di Kia Italia, Giuseppe Bitti che ha paragonato quella in corso contro i diesel a una campagna di "mistificazione e demonizzazione".

Diverso, invece, il discorso per quanto riguarda i vecchi benzina diesel Euro 3 o 4 che sono esponenzialmente più inquinanti degli Euro 6. Per questo bisognerebbe pensare a misure per svecchiare il parco auto, soprattutto in un Paese come l'Italia dove i veicoli da rottamare sono diversi milioni. Una strategia che avrebbe ricadute positive sull'ambiente, ma anche sulla sicurezza grazie ai sistemi di assistenza alla guida presenti sulle vetture di oggi.

"Demonizzare in questo momento la motorizzazione diesel è un errore" ha spiegato Sergio Solero, ad di Bmw Italia ad askanews. "Quello che dovremmo fare guardando all'Italia è togliere tutto il parco circolante vecchio che non solo inquina, ma soprattutto non è sicuro", ha aggiunto.

Altro elemento da considerare è che oggi la mobilità a zero emissioni è accessibile al mercato di massa solo per le auto di piccola cilindrate, o city car, e per gli spostamenti di corto raggio. Difficile immaginare in tempi brevi soluzioni alternative e competitive con i diesel in particolare per le auto di grosse cilindrate e per i mezzi di trasporto merci. Uno scenario condiviso dall'ad di Fca, Sergio Marchionne, che pur esprimendo dubbi sulla sostenibilità delle vetture a gasolio a causa degli investimenti necessari per rispettare i limiti di emissioni stabiliti dall'Ue, ha ribadito a Ginevra che il diesel "per i veicoli commerciali continuerà ad essere il motore principale, non c'è una soluzione". Di parere diverso la Mercedes che pur condividendo lo scenario che vede lo sviluppo dell`elettrico concentrato nel breve periodo sulle city car, come dimostra la Smart EQ presentata a Ginevra, ha investito 3 miliardi di euro per lo sviluppo di motori diesel puliti e ibridi, montati sulle nuove berline Classe C e Classe E, esposte al Gims.

Altro punto su cui concordano i costruttori è che per rendere davvero competitiva la mobilità green occorre dotare il paese di infrastrutture, cioè di colonnine di ricarica, e un impegno delle istituzioni a elaborare politiche chiare e con orizzonti temporali di medio lungo periodo per consentire alle case automobilistiche di pianificare correttamente gli investimenti.