La Russa (Fdi): no alle ammucchiate, piuttosto non governiamo

Roma, 9 mar. - "Come giudicherei la possibilità di alleanza tra Lega e M5S? Non credo che sia una cosa che gli italiani possano aspettarsi. Lo ha detto anche Salvini, ma sicuramente noi di Fratelli d'Italia lo abbiamo giurato, addirittura poi siamo andati davanti all'altare della Patria, che non avremmo fatto nessun governo fuori dal perimetro di centrodestra, né con la sinistra, né coi cinque stelle. Quello che si dice in campagna elettorale non può essere tradito. Noi non ci presteremo ad una ammucchiata, ci sembra un segnale di correttezza verso i nostri elettori. Piuttosto non governiamo". Così Ignazio La Russa, Fratelli d'Italia, questa mattina ai microfoni di Agorà in diretta su Rai Tre.