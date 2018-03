Pd, Chiamparino: su governo referendum con la base, su modello Spd

Roma, 9 mar. - "Sul governo bisognerebbe fare referendum con la base, su modello della SPD". Lo dice Sergio Chiamparino (Pd), presidente della Regione Piemonte, parlando a Circo Massimo su Radio capital.

Quanto al dialogo con M5S, osserva: "Non è che siamo noi ad andare all'opposizione: ci hanno mandato i cittadini. L'esercizio di responsabilità devono farlo quelli che hanno vinto, non quelli che hanno perso. La lettera di Luigi Di Maio a Repubblica è un esercizio non di responsabilità ma di arroganza politica". Tuttavia "chi sta all'opposizione parla. E si parla con tutti. L'opposizione non è l'Aventino".

"Piuttosto che fare pasticci - conclude Chiamparino - è meglio tornare a votare. Basterebbe fare una piccola modifica alla legge elettorale: aumentare i collegi uninominali e consentire il voto disgiunto. Così si arriverebbe a una maggioranza senza premi".