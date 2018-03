Pd, Chiamparino: in questa fase stagione Renzi finita ma è risorsa

Roma, 9 mar. - "se la stagione di Matteo Renzi è finita? In questa fase politica, sì. Ma non è detto che sia finita per sempre. Può continuare ad essere una risorsa importante e tornare a svolgere un ruolo di primo piano". Lo ha detto Sergio Chiamparino (Pd), presidente della regione Piemonte, a Circo Massimo su radio Capital.

"Lo scambio di battute fra Orlando e Luca Lotti - ha osservato - è una di quelle cose a cui si deve mettere fine. In direzione bisogna trovare una soluzione collegiale, unitaria". Unità "sulla ricerca delle ragioni per le quali abbamo subito una sconfitta storica e su quali sono gli elementi su cui lavorare per ricostruire i contorni di una comunità politica, che sono venuti meno. È questo che ci ha fatto perdere".

"Abbiamo inseguito gli avversari - ha sottolineato Chiamparino - ma con moderazione. Gli elettori hanno preferito l'originale alla fotocopia".