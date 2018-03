Domenica Cuba sceglie deputati che eleggeranno futuro presidente -2

L'Avana, 9 mar. - L'86enne Raul Castro è diventato presidente ufficialmente nel 2008 dopo due anni di interim dopo il fratello Fidel, leader maximo dalla rivoluzione, scomparso nel 2016.

Oltre otto miioni di cubani hanno il diritto di voto per l'Assemblea nazionale e per quella provinciale. Le liste sono state decise dal Partito comunista e i candidati possono essere iscritti al Partito, appartenere ai sindacati o essere studenti. "I partiti politici non partecipano. Le campagne non sono finanziate. La designazione dei candidati è basata sul merito, sulle abilità e l'impegno delle persone", aveva annunciato Castro nel 2017. Oltre la metà dei candidati, 322, sono donne.(Segue)