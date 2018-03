Domenica Cuba sceglie deputati che eleggeranno futuro presidente

L'Avana, 9 mar. - Cuba designerà domenica i 605 componenti della sua Assemblea Nazionale, un processo elettorale in cui non si attendono sorprese, perché i candidati sono esattamente tanti quanti i seggi disponibili. Ma uno di loro prenderà il posto del presidente Raul Castro ad aprile, segnando il primo cambio generazionale di leadership sull'isola.

Per la prima volta in 60 anni, dopo l'era dei fratelli Castro, la presidenza di Cuba andrà a qualcuno che non ha combattuto la rivoluzione del 1959. Il nome del successore di Raul Castro si conoscerà il 19 aprile, il 57esimo anniversario della Baia dei Porci, con la fallita invasione organizzata dalla Cia, considerata dai cubani come la "prima scofitta dell'imperialismo Yankee in America Latina". (Segue)