GB, ex spia di Mosca avvelenata. Lavrov: Pista russa? "Propaganda"

Mosca, 9 mar. - Mosca non vede fatti concreti che confermino il presunto coinvolgimento del governo russo per l'intossicazione della ex spia russa Sergey Skripal nel Regno Unito, ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov. "Non abbiamo sentito alcun fatto concreto, vediamo solo le storie in TV in cui i colleghi pretendono con forza una risposta dalla Russia", ha detto Lavrov, definendo "propaganda e agitazione inutile" i rapporti sulla presunta "pista russa". Lo riporta l'agenzia di stampa Ria Novosti e Sputnik.

Mosca, ha detto, è disposta a collaborare "in questa o in qualsiasi altra indagine, che riguardi l'avvelenamento di un suddito del Regno Unito" o "varie ed eventuali". E "se davvero l'aiuto dalla Russia è necessario, siamo disposti a esaminare questa possibilità, a patto di avere i dati necessari", ha detto.