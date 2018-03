Johnson: se non avremo accordo con Ue su Brexit ce la caveremo

Londra, 9 mar. - Il ministro degli Esteri britannico Boris Johnson ha spiegato che la cosiddetta "hard Brexit" non contiene alcuna "minaccia" e che la Gran Bretagna se la caverà "bene" in base alle regole dell'Organizzazione mondiale del commercio dopo essere uscita dall'Ue.

Parlando agli abbonati del Daily Telegraph, il ministro ha spiegato che il Regno Unito è "pronto" ad abbandonare i negoziati con l'Ue se non si raggiungesse l'intesa giusta. "Non penso che accadrà, ma se dovesse, dovremo uscirne in base alle regole del Wto e saremo pronti a farlo", ha detto.

(fonte afp)