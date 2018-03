Roma, 9 mar. - Nel mese di gennaio, la bilancia commerciale della Germania ha registrato un surplus di 21,3 miliardi, stesso livello del mese di dicembre.

Il saldo delle partite correnti risulta in avanzo per 22 miliardi, in calo dai 28,8 miliardi del dicembre 2017, ma doppio rispetto a quello del mese di gennaio 2017 (11,9 miliardi).