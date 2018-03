Roma, 9 mar. - Carlo Calenda? "Lo conosco bene, sarà una ricchezza". Così a Repubblica l'esponente del Pd e presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, che per il suo partito pensa ad "un congresso aperto e unitario". Quanto a Matteo Renzi: "non lo ho mai votato, ma ho avuto con lui un rapporto di franchezza e di lealtà. Gli riconosco che, con grande energia e a modo suo, ci ha provato. E' una esperienza che non possiamo liquidare".