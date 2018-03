Lavov e Tillerson, dopo New York, incontro mancato anche in Etiopia

Mosca, 9 mar. - Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il segretario di Stato americano Rex Tillerson non si sono incontrati durante la loro visita in Etiopia, ha detto una fonte nella delegazione russa. Ieri sera Lavrov è arrivato in Etiopia nel quadro del suo tour in Africa. Anche Tillerson era visita ufficiale nel Paese, come parte del suo viaggio nel continente.

Secondo l'ambasciata russa negli Stati Uniti, i diplomatici hanno soggiornato nello stesso albergo. Ma "non c'è stata riunione". La missione russa negli Stati Uniti ha riferito che un incontro tra i ministri degli esteri era già stato chiesto il 2 marzo, ma il Dipartimento di Stato ha detto di aver ricevuto alcuna proposta. In risposta, l'addetto stampa dell'ambasciata russa, Nikolai Lajonin ha annunciato su Twitter che egli era disposto a "fare copie dell'invito formale". "Che i nostri ministri si incontrino!", ha twittato.

Lavrov ha detto che Tillerson stesso aveva proposto un accordo su una data, dopo che i due si sono mancati a New York, a margine di una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.