Usa-Nordcorea, Trump accetta invito di Kim: incontro entro... -3

Roma, 9 mar. - Il primo ministro giapponese Shinzo Abe ha salutato con soddisfazione il "cambiamento da parte della Corea del Nord" e l'annuncio di un prossimo vertice fra il presidente degli Stati uniti Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong Un, considerandolo come "il risultato della cooperazione tra il Giappone e Stati Uniti e tra Giappone, Stati Uniti e Corea del Sud, destinati a mantenere forti pressioni di concerto con la comunità internazionale.

"Non c'è alcun cambiamento di politica da parte del Giappone e degli Stati Uniti", ha aggiunto Abe. "Continueremo a esercitare la massima pressione finché la Corea del Nord non compirà passi concreti verso la denuclearizzazione in modo perfetto, verificabile e irreversibile". Abe ha spiegato poi di avere parlato con Donald Trump nella mattinata di Tokyo ed ha confermato di volere "recarsi negli Stati Uniti per avere un summit con lui da aprile".

Martedì il presidente degli Stati Uniti aveva accolto favorevolmente questi segnali di apertura, pur chiedendo cautela e ribadendo che tutte le opzioni erano sul tavolo. "Sarebbe un bene per il mondo, un bene per la Corea del Nord, un bene per la penisola, ma vedremo cosa accadrà", aveva aggiunto.

(con fonte afp)