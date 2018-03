Usa-Nordcorea, Trump accetta invito di Kim: incontro entro maggio

New York, 9 mar. - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accettato un invito per incontrare il leader nordcoreano Kim Jong Un. La notizia è stata diffusa dalla Casa Bianca alla fine di una giornata di incontri tra i vertici dell'amministrazione Trump e il consigliere per la sicurezza nazionale della Corea del Sud, Chung Eui-yong, e il capo dell'intelligence, Suh Hoon.

Secondo Chung l'incontro potrebbe arrivate entro maggio. Un alto funzionario degli Stati Uniti ha confermato dicendo che Trump ha accettato di incontrarsi con la Corea del Nord in un "paio di mesi" in un luogo ancora da definire. Tuttavia, gli Stati Uniti continueranno la loro campagna per mantenere alta la pressione economica e politica su Pyongyang in modo da spingere lo stato a rinunciare al proprio arsenale nucleare.

In un tweet Trump ha parlato di "grandi progressi" dalla Corea del Nord. "Kim Jong-un ha parlato della denuclearizzazione con i rappresentanti della Corea del Sud, non solo di un congelamento. Inoltre, non sarà fatto alcun test missilistico della Corea del Nord durante questo periodo di tempo. Sono stati fatti grandi progressi, ma le sanzioni rimarranno fino al raggiungimento di un accordo. L'incontro è in programma!", ha scritto.

