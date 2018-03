Zingaretti: Pd all'opposizione. Su Camere no accordi sottobanco

Roma, 9 mar. - Appoggio ad un governo dei 5 Stelle? "Dobbiamo stare all'opposizione. Non siamo stati noi a deciderlo ma gli elettori. Chi ha vinto provi a governare". Così l'esponente del Pd e presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti in una intervista a Repubblica.

"Noi dobbiamo stare all'opposizione per elaborare una proposta rigenerante che torni ad offrire un orizzonte alla rabbia, la trasformi in progetto politico, in una nuova speranza". Quanto ad un accordo per le presidenze di Camera e Senato, ha continuato, "penso che si dovrebbero tenere lontane queste nomine dalla trattativa per il governo, evitare accordi sottobanco. Io ho già il mio da fare per la presidenza del Consiglio regionale".