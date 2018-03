Usa-Nordcorea, Trump incontrerà Kim entro fine maggio -3

Roma, 9 mar. - Martedì il presidente degli Stati Uniti aveva accolto favorevolmente questi segnali di apertura, pur chiedendo cautela e ribadendo che tutte le opzioni erano sul tavolo. "Sarebbe un bene per il mondo, un bene per la Corea del Nord, un bene per la penisola, ma vedremo cosa accadrà", aveva aggiunto.

Chung ha incontrato ieri il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, il generale H.R. McMaster, insieme ad alcuni funzionari del dipartimento di Stato. Presente anche il capo dell'intelligence sudcoreana, Suh Hoon.

I funzionari americani hanno confermato di guardare a possibili segni che mostrino un serio interesse di Pyongyang a chiudere il proprio programma nucleare, dopo anni di scontri e minacce. Ieri mattina dall'Etiopia il segretario di Stato, Rex Tillerson, aveva detto che i segnali arrivati dalla Corea del Nord sembrano positivi, riconoscendo tuttavia che la strada da percorerre "è ancora lunga".

(con fonte afp)