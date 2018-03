Roma, 9 mar. - "Io ci sarò" per il Pd "anche alla primarie, non escludo nulla". Così il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, in un'intervista a Repubblica fa il punto su quanto avvenuto nell'ultimo turno elettorale, sia a livello regionale che nazionale.

Per il Pd, dice, "la parola rifondazione è un deja vu. La mia parola è rigenerazione: non solo del Pd, ma di tutta la sinistra. E senza accordi calati dall'alto, ma aprendo un grande confronto vero e forte".