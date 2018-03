Usa: dazi Trump dal 23/3, al via attività di lobby per... -3

New York, 9 mar. - Mentre nel partito dello stesso Trump, quello repubblicano, monta la frustrazione, il Canada e il Messico tirano sì un sospiro di sollievo ma hanno fatto capire di non volere alterare la loro strategia nell'ambito dei negoziati per riscrivere il North American Free Trade Agreement, l'accordo di libero scambio siglato nel 1994. Nelle proclamazioni, del Nafta non si fa cenno esplicito. I documenti spiegano i "casi speciali" dei due Paesi confinanti con gli Usa dicendo che "almeno per ora" per loro le tariffe non valgono. E' stato il presidente Usa a indicare durante la cerimonia alla Casa Bianca che i dazi scatteranno "se non raggiungiamo un accordo sul Nafta e mettiamo fine al Nafta perché loro non sono in grado di raggiungere un accordo equo". Per Chrystia Freeland, ministra canadese degli Esteri, l'esenzione rappresenta comunque "un passo avanti". Ricordando che il Messico ha imposto dazi sui prodotti in acciaio in arrivo da Paesi che producono più acciaio di quanto necessitino, il ministro messicano dell'economia Ildefonso Guajardo ha spiegato che "è possibile affrontare questo problema e rispettare gli impegni internazionali nell'ambito del framework dell'Organizzazione mondiale del commercio".

Quanto alla Ue, la commissaria per il commercio Cecilia Malmstrom su Twitter ha chiesto "più chiarezza sulla questione" anche perché la Ue, in quanto "stretta alleata degli Usa", dovrebbe essere esclusa dai dazi. Malmstrom sabato a Bruxelles incontrerà il rappresentante commerciale degli Usa, Robert Lighthizer e l'equivalente giapponese. Si discuterà dei nuovi dazi e di come l'alleanza a tre può contrastatare le politiche economiche della Cina. L'Australia - che Trump aveva indicato come un potenziale Paese da esentare - intanto punta a ottenere a sua volta concessioni. Ecco perché le attività di lobby sono appena iniziate.