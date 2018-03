Usa: dazi Trump dal 23/3, al via attività di lobby per... -2

New York, 9 mar. - L'approccio dell'inquilino della Casa Bianca poteva essere peggiore e più restrittivo. La sua intenzione originaria, infatti, era quella di imporre quei dazi su tutti senza alcuna eccezione. Il pressing esercitato nei sette giorni trascorsi tra l'annuncio delle tariffe e la loro ufficializzazione ha, almeno in parte, funzionato. Nelle due proclamazioni firmate ieri da Trump viene spiegato che "qualsiasi Paese con cui abbiamo una relazione per la sicurezza è benvenuto a discutere con gli Usa modalità alternative per affrontare" il caso. In pratica una nazione dovrà dimostrare che la vendita di alluminio e acciaio in Usa "non pone" rischi alla sicurezza nazionale americana. Nel caso in cui "alternative soddisfacenti" vengano trovate, allora Trump potrà "rimuovere o modificare" i dazi.

Nonostante questa flessibilità, Trump ha ignorato le critiche arrivate non solo dagli alleati come la Ue - che ha ventilato ritorsioni su prodotti americani come le motociclette Harley-Davidson, i jeans Levi's e il burro di arachidi - ma anche da business leader e legislatori. Paul Ryan, lo speaker repubblicano alla Camera, ieri è tornato alla carica dicendo di "temere le conseguenze indesiderate" delle tariffe. Lui - così come i 107 deputati che hanno firmato una lettera inviata al presidente - vuole che Trump si "focalizzi solo su quei Paesi e su quelle pratiche che violano le leggi commerciali".

Il Fondo monetario internazionale, attraverso il suo direttore generale, ha detto che "le guerre commerciali non si vincono". Il governatore della Banca centrale europea, Mario Draghi, ha giudicato la mossa Usa "pericolosa"; nella conferenza stampa post riunione dell'istituto centrale, Draghi ha dichiarato: "Se si impongono dazi sui propri alleati, ci si domanda chi siano i nemici". (Segue)