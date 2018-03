Usa: dazi Trump dal 23/3, al via attività di lobby per esenzioni

New York, 9 mar. - E adesso inziano le intense attività di lobby. In vista dell'introduzione, dal 23 marzo, di dazi del 25% sull'acciaio e del 10% sull'alluminio in arrivo negli Stati Uniti da "tutti i Paesi fatta eccezione per il Messico e il Canada", i governi stranieri si preparano a fare nuovamente pressione. L'obiettivo è uno solo: essere esentati dalla misura controversa voluta da Donald Trump. In prima fila potrebbero esserci Brasile, Cina, Corea del Sud, Giappone, Germania e Turchia, i cui ordini potrebbero subire il colpo più duro visto che la prima economia al mondo importa da loro l'acciaio di cui necessita.

Mentre vuole sostenere i volumi produttivi delle aziende metallurgiche americane 'nascondendosi' dietro la foglia di fico della sicurezza nazionale, la Casa Bianca di Trump tira dritto con la sua linea improntata al protezionismo e che ha portato alle dimissioni del consigliere economico pro business Gary Cohn (definito ieri dal presidente "un globalista" ma "a suo modo" un "nazionalista, perché ama il suo Paese").

Tenendo fede alle promesse fatte in campagna elettorale, il presidente americano vuole mettere in pratica il suo motto "America First" usando le tariffe controverse come una leva per ottenere qualcosa in cambio di esenzioni che potrebbero essere concesse a quelli che sono considerati "davvero nostri amici". Nel caso dell'Unione europea, che sperava in una esenzione dei suoi 28 Paesi membri, Trump potrebbe essere disposto a rimuovere o ritoccare i dazi se, per esempio, otterrà una riduzione delle tariffe sulle auto Made in Usa che finiscono in Europa. (Segue)