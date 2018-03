Dall'estero conferme e new entry, dall'Europa i più giovani

Roma, 8 mar. - Sono 18 i parlamentari italiani eletti dai connazionali all'estero, 12 deputati e 6 senatori. Sei le donne, tre in Europa e tre in Nord America, un terzo degli eletti. Dall`Europa arrivano, poi, i tre parlamentari più giovani: Angela Schirò ed Elisa Siragusa, entrambe di 32 anni, battute solo da Massimo Ungaro, 30 anni. Il Pd ne elegge 7 (più un rappresentante di +Europa), il centrodestra 5, i Cinque stelle solo uno, gli altri 4 provengono dalle file di Maie (2) e Usei (2).

Dalla circoscrizione Europa tutte new entry: per il Pd c'è Massimo Ungaro, 30 anni, ha vissuto la gran parte della sua vita a Londra dove è arrivato nel 2005. "Ormai bevo il cappuccino anche la sera e la moquette non mi dispiace", dice di sè presentando la biografia sul suo sito internet. Nel 2007 ha fondato il circolo Pd Londra & UK e nel 2012 il comitato `Adesso! Matteo Renzi Segretario`.

Angela Schirò del Pd, 33 anni è un'italiana di seconda generazione in Germania, ha fondato ed è presidente del circolo Pd Karlsruhe. "Oggi lavoro come insegnante di lingue (Italiano e Spagnolo), Educazione Civica e Storia in una scuola superiore pubblica a Pforzheim. Considero la mia professione un pilastro fondamentale per educare ai giovani di oggi i valori social-democratici", scrive sul suo sito.

Simone Billi in quota Lega nella coalizione di centrodestra viene da Firenze dove è nato nel '76. Lì è stato responsabile organizzazione del movimento Giovanile a Firenze e successivamente, dal 2004 al 2009, Consigliere per il Popolo della Libertà. "Risiedo ormai da tempo in Svizzera, a Zurigo, dove lavoro in una multinazionale nel settore Energetico come Intellectual Property leader, dove mi occupo di protezione dell`innovazione tecnologica", dice raccontando la sua biografia.

Alessandro Fusacchia, eletto in Europa per la lista +Europa di Emma Bonino è nato a Rieti, 39 anni fa e si presenta così: "Fino alla fine del liceo sono cresciuto in campagna. Negli anni successivi ho vissuto a Gorizia, Parigi, Ginevra, Bruges, Firenze, Roma, Bruxelles. Dal 2012 vivo nuovamente a Roma, e da pochi mesi sono diventato papà".

Elisa Siragusa del M5S si definisce "una 'problem solver', ho una formazione statistica-informatica e prevalentemente risolvo problemi: analizzo le situazioni, interpreto i dati, elaboro strategie - ha detto di sè in un'intervista -. Il mio augurio è che non ci sia un governo di coalizione. Credo che il valore più importante in politica, dopo l`onestà, sia la coerenza, e purtroppo non la vedo in nessun altro partito se non nel MoVimento 5 stelle". 32 anni, nata a Milano si è trasferita a Londra nel 2012.(Segue)