Banco Desio: nessun dossier aperto con Credem su M&A

Milano, 8 mar. - Banco Desio non ha alcun dossier aperto con Credem per eventuali operazioni straordinarie. Lo ha precisato l'istituto in una nota, in relazione al titolo di un articolo di stampa pubblicato su un quotidiano finanziario oggi in edicola ("Banche: Credem-Desio, dialogo per la fusione"). "Banco Desio - si legge nella nota - precisa di non avere alcun dossier aperto con Credem per eventuali operazioni di M&A e ribadisce che il piano industriale del gruppo Banco Desio 2018-2020 è focalizzato sulla crescita per linee interne".