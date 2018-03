Erg, Bettonte: Piano concentrato su crescita estero e rinnovamento

Roma, 8 mar. - Erg anticipa di un anno il nuovo piano industriale 2018-2022 non solo perché ha "già raggiunto gli obiettivi di quello esistente, ma per adeguare i programmi alla recente evoluzione del contesto normativo e competitivo nel quale operiamo". Lo ha sottolineato l'ad Luca Bettonte commentando il piano industriale che sarà illustrato questa mattina agli analisti. "E` un piano a cinque anni concentrato sulla crescita all`estero e sul rinnovamento tecnologico della nostra flotta eolica in Italia. Eccellenza industriale, flessibilità dei nostri asset e forti competenze di energy management sono le caratteristiche su cui intendiamo far leva per traguardare i nuovi importanti obiettivi di Piano".

"Prevediamo infatti - ha aggiunto - un forte sviluppo per circa 850 MW attraverso tre differenti canali: sviluppo organico e accordi di co-sviluppo in Europa, nuove acquisizioni nei paesi target ed un significativo piano di Repowering & Reblading di parte dei nostri parchi eolici in Italia. Grazie a questa sviluppo prevediamo un Ebitda pari a circa 500 milioni di euro nel 2020 e a circa 560 milioni di euro nel 2022, nonostante la progressiva uscita dagli incentivi nell`eolico e la scadenza, a partire dal 2020, dei titoli di efficienza energetica nel termoelettrico".

Per Bettonte "la forte generazione di liquidità, ci fa prevedere, sempre a fine 2022, un indebitamento pari a circa 1,2 miliardi di euro, con un multiplo pari a circa 2.1 volte il margine operativo lordo atteso, garantendo al contempo ai nostri azionisti una remunerazione adeguata, sostenibile e competitiva con quella del settore delle utilities".