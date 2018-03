Erg, aumenta investimenti in eolico e solare a 1,68 mld al 2022

Roma, 8 mar. - Via libera la nuovo piano quinquennale di Erg 2018-2022 che prevede investimenti per 1,68 miliardi di cui il 92% allocati allo sviluppo: 444 milioni in crescita organica nell'eolico all`estero tramite progetti Greenfield & Co-development; 418 milioni nel rinnovamento tecnologico della flotta eolica in Italia attraverso un piano di repowering e reblading; 350 milioni in merger and acquisition, in aggiunta ai 337 milioni recentemente investiti nell`acquisizione di Forvei nel solare, con priorità nel Wind all`estero e nel solare in Italia.

L'obiettivo è di incrementare il portafoglio di generazione di circa 850 Mw attraverso tre canali: +350 MW dalla crescita attraverso lo sviluppo organico e/o accordi di co-sviluppo nell`eolico in Francia, Germania e Regno Unito. In Italia +260 MW con interventi su parchi eolici con tecnologia obsoleta e a fine incentivo acquisiti nel 2013 da Gaz de France, ma caratterizzati da alta ventosità e quindi maggiore redditività. A questo si aggiungono 250 MW da crescita all`estero nell`eolico nei paesi target e in Italia nel solare, facendo leva sull`esperienza industriale maturata e sulle sinergie derivanti dal consolidamento del nostro portafoglio