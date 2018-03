New York, 8 mar. - "La dignità dell'uomo è fondamentale per la nostra libertà", un valore che unisce le Nazioni Unite e l'Osce e che è centrale per "prevenire i conflitti e promuovere la stabilità". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, nel suo intervento al consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.