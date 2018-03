Usa, Trump mostra "flessibilità e cooperazione" su dazi ad "amici"

New York, 8 mar. - "Proteggere e rafforzare" il settore metallurgico americano, ma allo stesso tempo mostrare "grande flessibilità e cooperazione a coloro che sono davvero nostri amici, tenuto conto di questioni militari e di sicurezza nazionale". Così il presidente americano Donald Trump ha ufficializzato dazi del 25% sull'acciaio e del 10% sull'alluminio in arrivo in Usa dall'estero.

"Se non volete pagare la tassa, venite negli Usa a produrre", ha dichiarato il leader Usa rivolgendosi a produttori stranieri. "Buy American", ha ripetuto Trump echeggiando uno dei suoi motti.