Usa: dazi in vigore tra 15 giorni, Canada e Messico esentati

New York, 8 mar. - E' ufficiale: gli Stati Uniti tra 15 giorni introdurranno dazi del 25% sull'acciaio e del 10% sull'alluminio in arrivo in Usa. Stando a un funzionario della Casa Bianca, le tariffe saranno "flessibili" permettendo agli alleati di chiedere esenzioni.

Come anticipato, Canada e Messico saranno esclusi dai dazi per questioni di "sicurezza nazionale", ma in questo caso molto dipenderà dall'esito dei negoziati per la riscrittura dell'accordo di libero scambio siglato con gli Usa nel 1994, il Nafta.

Tutti i Paesi possono fare ricorso a petizioni per chiedere esenzioni, ha spiegato il funzionario, secondo cui Canada e Messico potrebbero aumentare le tariffe su altre nazioni.