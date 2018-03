Libia, Haftar: miliziani africani lascino il Sud entro il 17 marzo

Roma, 8 mar. - Le forze armate del generale Khalifa Haftar hanno concesso ai miliziani africani presenti nel Sud della Libia 10 giorni di tempo, fino al prossimo 17 marzo, per lasciare il Paese. In caso contrario, si legge in un comunicato riportato dai media libici, verranno usati tutti i mezzi militari, compresa la forza aerea, per cacciarli.

L'aviazione dell'Operazione Dignità di Haftar ha confermato di aver avviato missioni di ricognizione nell'ambito della missione annunciata nei giorni scorsi per "far rispettare la legge" nel Sud della Libia, dopo gli scontri scoppiati a Sebha. Nei giorni scorsi il sindaco della città ha denunciato la la presenza di "truppe straniere" decise a occupare il Sud della Libia, facendo riferimento a combattenti provenienti Sudan, Ciad, Mali e altri Paesi".