Dell'Utri, Laboccetta(Fi): assurda decisione giudici Caltanissetta

Roma, 8 mar. - "L'assurda decisione dei giudici della Corte d`Appello di Caltanisetta di mantenere agli arresti Marcello Dell`Utri conferma ancora una volta l`accanimento nei confronti di una persona gravemente malata". E' quanto dichiara in una nota il deputato di Napoli Amedeo Laboccetta di Forza Italia.

"Una decisione - aggiunge - priva di ogni principio di umanità basata su un pericolo di fuga inesistente viste le sue condizioni. Ancora una volta ha prevalso il giustizialismo e il mondo politico non può rimanere impassibile davanti a tale decisione. Doveroso appellarsi al Presidente Mattarella che in qualità di Presidente del CSM non può rimanere in silenzio davanti a questa vicenda".