Tpp, 11 paesi firmano accordo di libero scambio senza gli Usa -3

Santiago, 8 mar. - Il nuovo accordo firmato oggi contiene quasi tutte le disposizioni del testo originale, ad eccezione di quelle riguardanti la proprietà intellettuale imposte da Washington. Questa firma avrà "conseguenze importanti per gli Stati Uniti. Si tratta di una sorta di suicidio per quel paese", ha detto alla France presse Fernando Estenssoro, dell'Università di Santiago del Cile.

L'assenza degli Stati Uniti ha lasciato la strada aperta alla Cina, l'altro colosso del commercio mondiale assente dal Cppp che ha negoziato un proprio accordo commerciale con molti paesi asiatici, oltre alla Nuova Zelanda. Concepito inizialmente da Washington come un modo per frenare la crescente influenza cinese sul commercio mondiale, il TPP è diventato la bestia nera di Trump, preoccupato per i rischi posti ai "lavoratori americani". L'accordo prevede la rimozione di barriere doganali e non tariffarie e l'attuazione di norme comuni in diversi settori di attività degli 11 paesi. Una volta firmato, l'accordo entrerà in vigore 60 giorni dopo la ratifica da parte di almeno sei degli 11 paesi.