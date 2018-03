Roma, 8 mar. - "Per quanto sia irrilevante conoscere il mio voto, ho votato M5s. Perché non ritengo sia salutare per una democrazia tenere in freezer chi alla prima botta ha preso il 25%. Sono in grado di fare almeno alcune cose che hanno detto di voler fare?". Lo ha detto il direttore de 'Il Fatto Quotidiano' Marco Travaglio, ospite di Lilli Gruber a 'Otto e mezzo' su La7.