Monti: fiducia a governo M5s? Dipende dal programma

Roma, 8 mar. - "Dipende dal programma che i 5 Stelle presenteranno al Parlamento". Lo ha detto il senatore Mario Monti, ospite di Lilli Gruber a 'Otto e mezzo' su La7, a chi gli chiedeva se voterà la fiducia ad un eventuale governo 5 Stelle ha risposto

"Lo scontento dei cittadini - ha aggiunto - è dato anche da certe forme di populismo. Chi guida i partiti agisce molto spesso, troppo, nell`interesse proprio e il Presidente Mattarella richiama al fatto che la bussola deve essere quella dell`interesse generale. Per questo il richiamo del Presidente è molto prezioso".

"E` auspicabile - per Monti - un governo 5 Stelle-Pd se servisse a spartire le responsabilità di eventuali scelte impopolari che dovessero rendersi necessarie nel corso dell`amministrazione della cosa pubblica".

Per Monti "lo scenario peggiore sarebbe tornare alle nuove elezioni, non sarebbe produttivo. Ma non dimentichiamo che tra un anno ci sono già delle nuove elezioni, le Europee".