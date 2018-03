Pd, Cirinnà a Lotti: comodo parlare da collegi iperblindati

Roma, 8 mar. - "Con un Pd ridotto al 18%, che ha ceduto 1 milione di voti a M5s, parlare vantandosi di aver vinto in un collegio iperblindato senza correre di fatto alcun rischio è troppo comodo. Non è questo l'atteggiamento necessario per arrivare alla direzione di lunedì con animo sereno. E' ora di uscire definitivamente dagli scontri fratricidi causati da logiche correntizie dalle quali è indispensabile che tutti escano che hanno stancato e logorato il nostro popolo". Lo dichiara la senatrice del Pd Monica Cirinnà