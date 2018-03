Usa approvano un contratto militare con Qatar e uno con Emirati

Washington, 8 mar. - Gli Stati Uniti hanno approvato oggi la vendita al Qatar di strumentazione utile a modernizzare il centro operativo delle sue forze aeree, elogiando il ruolo svolto dall'emirato "per la stabilità della regione" nonostante la crisi diplomatica in atto nella regione dal giugno 2017. Quattro Paesi arabi guidati dall'Arabia saudita hanno rotto le relazioni diplomatiche ed economiche con Doha, accusata di sostegno al "terrorismo" e di essere troppo vicina all'Iran sciita, rivale regionale di Riad.

Il dipartimento di Stato americano ha concesso oggi il via libera al piano presentato da Doha per migliorare le capacità tecnologiche e logistiche del centro operativo della Forza aerea del Qatar per un valore di 197 milioni di dollari. Questa vendita permetterà di aiutare "la politica estera e la sicurezza nazionale di un paese amico", ha sottolineato il dipartimento di Stato in un comunicato. Il Qatar "è stato e continua ad essere una forza importante per la stabilità economica e lo sviluppo economico nella regione del Golfo persico", si legge ancora nella nota.

Pochi minuti dopo l'annuncio del contratto con il Qatar, il dipartimento di Stato ha ugualmente riferito della vendita, per 270 milioni di dollari, di missili Sidewinder agli Emirati arabi uniti, definito ugualmente un "paese amico" e "una forza importante per la stabilità politica e lo sviluppo economico del Medio Oriente".