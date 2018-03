Trump attacca la Germania sulla Nato: "Ha approfittato... -2

New York, 8 mar. - Il 17 marzo 2017, durante la conferenza stampa congiunta, Trump disse: "Ho ribadito il mio forte sostegno alla Nato, così come la necessità che i nostri alleati della Nato paghino la loro giusta quota [...] Molte nazioni devono una vasta somma di denaro ed è molto ingiusto per gli Stati Uniti. Le nazioni devono pagare quello che devono [...] Ringrazio la Germania per il suo impegno ad aumentare le spese per la difesa e a lavorare per contribuire almeno con il 2% del Pil". Poi su Twitter, il giorno dopo: "La Germania deve una vasta somma di denaro alla Nato e gli Stati Uniti devono essere pagati di più per la difesa possente e molto costosa che forniscono alla Germania!".

Se è vero che solo quattro alleati sui 27 dell'Alleanza (senza contare il Montenegro, membro da meno di un anno) hanno rispettato l'impegno di destinare il 2% del Pil alla difesa, è altrettanto vero che nessun Paese "deve" dei soldi agli Stati Uniti o alla Nato. Se si parla invece dei fondi diretti versati dai singoli Stati per le spese civili e militari, ognuno dei membri paga la propria quota, calcolata in base al Pil. Nel suo viaggio a Washington, Merkel ribadì l'intenzione della Germania di raggiungere l'obiettivo del 2% entro il 2024, come stabilito al summit in Galles nel 2014. Dopo lo scoppio della polemica su Twitter, la Germania rispose di non avere "alcun debito" con la Nato.