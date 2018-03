Avramopoulos: grande lascito da Minniti, un fantastico lavoro

Bruxelles, 8 mar. - Un forte riconoscimento del buon lavoro svolto dal ministro dell'Interno Marco Minniti per ridurre drasticamente i flussi migratori illegali lungo la rotta del Mediterraneo centrale è venuto oggi a Bruxelles dal commissario europeo agli Affari interni, Immigrazione e Asilo, Dimitris Avramopoulos, che ha parlato di "un lascito di cui l'Italia può essere fiera". Avramopoulos, che ha parlato durante la conferenza stampa al termine del Consiglio Affari interni dell'Ue (a cui Minniti non ha partecipato), ha aggiunto di non aver paura che i nuovi equilibri politici dopo le elezioni cambino la politica dell'Italia in questo campo.

"Il ministro Minniti non c'era oggi, ma vi assicuro - ha detto Avramopoulos rispondendo ai giornalisti - che il suo spirito era presente. Ha fatto un fantastico lavoro, e durante la riunione con i ministri ho lodato le sue iniziative, e più in generale quelle dell'Italia e della Francia, che hanno usato tutti i canali di cui disponevano per produrre risultati tangibili" riguardo ai problemi dell'immigrazione e della sicurezza delle frontiere.

Dopo le elezioni "non ho paura che le cose cambieranno, non penso - ha continuato il commissario - che cambierà la politica dell'Italia, che è uno dei paesi più importanti dell'Ue; al contrario, noi contiamo molto sull'Italia, sul suo contributo e sul suo supporto alla nostra strategia comune europea sull'immigrazione".

"L'Italia è una grande nazione, e credo che tutti questi cambiamenti politici non cambieranno le posizioni che ha già adottato" in questo campo, ha ribadito Avramopoulos.

"Per tornare al mio amico Marco Minniti, il ministro dell'Interno Minniti è stato uno dei più importanti attori ('stakeholder' ndr) all'interno del sistema europeo che hanno affrontato e preso di petto la questione migratoria e quella della sicurezza. Non so quando lascerà il suo posto, capisco che ci vorrà del tempo. Ma dico in tutta sincerità - ha concluso Avramopouolos - che lascerà dietro di sé una grande eredità, un grande lavoro di cui l'Italia potrà essere orgogliosa; e anch'io, per quanto mi riguarda come commissario europeo".