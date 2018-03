Netanyahu all'Onu visita mostra su Gerusalemme per dire "la verità"

New York, 8 mar. - Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha inaugurato una mostra su Gerusalemme al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite a New York, per mandare un messaggio di sfida all'Onu che in precedenza aveva bocciato il riconoscimento americano della città come capitale di Israele.

La mostra "rappresenta la verità" sulla città, quella verità che "viene negata da coloro che cercano di cancellare la storia del nostro popolo", ha detto Netanyahu, "stiamo cambiando la posizione di Israele nel mondo e soprattutto stiamo facendo capire a tutti che noi lottiamo per la verità e per i nostri diritti".

Nel dicembre scorso l'Assemblea generale delle Nazioni unite bocciò con un voto il riconoscimento Usa di Gerusalemme come capitale di Israele ed esortò tutti i paesi a non seguire l'esempio americano e a non portare le loro ambasciate in quella città.

All'ingresso della mostra, in uno dei corridoi del Palazzo di Vetro, vi è un cartello dell'Onu che indica che i contenuti dell'esposizione non rispecchiano le idee delle Nazioni Unite, una formula di rito secondo la portavoce Stephane Dujarric. Dopo aver compiuto un giro tra gli oggetti in esposizione, Netanyahu ha indicato il cartello e commentato: "Certamente non rappresenta le idee dell'Onu. Rappresenta la verità".

Il premier israeliano aveva incontrato poco prima l'ambasciatore Usa all'Onu, Nikki Haley, convinta sostenitrice di Israele alle Nazioni Unite e il segretario al Tesoro, Steve Mnuchin. (fonte afp)