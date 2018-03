Unicredit: Stefania Godoli è "financial adviser of the year"

Roma, 8 mar. - Stefania Godoli ha vinto il riconoscimento di "financial adviser of the year" alla cerimonia di premiazione di "Women in Finance - 2018 Italy Awards". Lo sottolinea Unicredit, banca di cui Godoli è global head of equity capital markets. Gli award hanno l'obiettivo "di celebrare le eccellenze individuali e le organizzazioni finanziarie che si sono distinte per il loro lavoro a favore del cambiamento, della parità di genere e dell'equa distribuzione dei ruoli".

Godoli, proveniente da Morgan Stanley, in Unicredit è da tre anni responsabile globale delle attività di equity capital market, "un ruolo di primaria importanza nell'offerta di soluzioni equity alla clientela corporate e bancaria".

"Sono onorata - sottolinea Godoli - di essere stata nominata financial adviser of the year per il 2018 da Women in Finance in Italia e desidero ringraziare il mio team internazionale di collaboratori per il loro fantastico lavoro. In un contesto di mercato favorevole, abbiamo rafforzato la nostra leadership nell'equity capital market grazie soprattutto a un team dedicato e all'alleanza strategica con Keplèr Cheuvreaux nella ricerca e la distribuzione".