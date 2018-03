Trump attacca la Germania sulla Nato: "Ha approfittato degli Usa"

New York, 8 mar. - La Germania è tra i Paesi che "hanno approfittato" degli Stati Uniti. Nell'elencare buoni e cattivi, parlando dei dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio che annuncerà a breve, il presidente Donald Trump ha esplicitamente citato la Germania, portandola come esempio negativo.

La Germania, secondo Trump, si comporta in modo scorretto, perché contribuisce meno degli Stati Uniti al finanziamento della Nato. "Abbiamo alcuni amici e alcuni nemici che si sono enormemente avvantaggiati nei nostri confronti, nel corso degli anni, sul commercio e sul piano militare". "Se guardiamo alla Nato, la Germania paga l'1 per cento e noi il 4,2 per cento di un Pil molto più grande e questo non è giusto" ha aggiunto Trump. "Se vediamo, il commercio e le forze armate, in parte, vanno di pari passo".

Trump aveva attaccato la Germania con gli stessi argomenti anche un anno fa, durante e dopo la visita della cancelliera tedesca, Angela Merkel, alla Casa Bianca, ignorando il funzionamento della Nato. (segue)