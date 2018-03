Fca, De Luca: pronti a confronto per rendere più forte comparto

Napoli, 8 mar. - La Regione Campania è pronta a "rendere disponibili tutti i suoi strumenti di strategia industriale per favorire gli investimenti in un'area strategica come quella automobilistica e per rafforzare la presenza delle grandi produzioni, come quella della Fca". A sostenerlo il governatore campano, Vincenzo De Luca.

"Di fronte all'esigenza di assicurare piena continuità produttiva, nuovo slancio delle capacità industriali della Fca in Campania, stabilità e consolidamento della vasta platea occupazionale costituita da lavoratori di grande competenza e produttività, e di sostenere nuovi eventuali progetti nel campo della Ricerca e Sviluppo e delle produzioni industriali innovative, come ad esempio quelle legate all'auto elettrica, la giunta regionale è pronta - ha sottolineato il presidente in una nota - a rendere disponibili tutti i suoi strumenti di strategia industriale per favorire gli investimenti in un'area strategica come quella automobilistica e per rafforzare la presenza delle grandi produzioni, come quella della Fca".

Per De Luca "l'affidabilità degli stabilimenti del gruppo di Pomigliano, Nola e Avellino, in termini di qualità della produzione e di produttività del lavoro, sono la migliore garanzia per puntare decisamente a rafforzare un brand competitivo della Campania, per sostenere la saturazione dell'occupazione e per concretizzare i nuovi progetti. La Regione Campania, pertanto, è disponibile ad aprire un confronto costruttivo con l'azienda, i lavoratori e il sistema economico legato alla produzione del comparto automobilistico, per rendere sempre più forte e attrattivo il suo ruolo strategico all'interno delle prospettive di sviluppo della Campania", ha concluso.